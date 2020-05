'Arsenal en Atlético Madrid gaan spelers ruilen'

Arsenal en Atlético Madrid zouden voor een opmerkelijke ruildeal staan. Bij Arsenal zijn ze misnoegd over het gedrag van Alexandre Lacazette tijdens de coronacrisis en zijn ze de Fransman liever kwijt dan rijk.

Lacazette was te zien op een filmpje waarin hij via een ballon lachgas innam. Eerder was de Fransman ook al betrapt tijdens het overtreden van de regels die opgelegd werden tijdens de lockdown.

Bij Arsenal zouden ze genoeg hebben van de fratsen van Lacazette en de club zoekt een geschikte koper. Bij Atlético Madrid zijn ze op zoek naar een nieuwe spits, nu dat Diego Costa waarschijnlijk de club gaat verlaten. Ook de naam van Dries Mertens viel al in Madrid.

Maar Arsenal zou graag werk maken van Thomas Lemar. De Fransman heeft sinds zijn overgang van AS Monaco nog niet weten overtuigen en staat al langer op het verlanglijstje van Arsenal.

Beide clubs zouden dan ook openstaan om hun overbodige spelers aan elkaar cadeau te doen.