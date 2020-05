Lyon roept op na herstart Spaanse competitie: "Herbekijk de stopzetting van de Ligue 1"

Olympique Lyon reageert tevreden op de hervatting van de Spaanse Liga. De Franse club laat in een mededeling weten te hopen dat "het Spaanse voorbeeld, na het Duitse, ervoor zal zorgen dat men de te vluchtige beslissing uit Frankrijk zal herbekijken".

Zaterdag maakt de Spaanse premier bekend dat La Liga vanaf 8 juni weer kan hervatten. In Frankrijk is reeds beslist om de competitie stop te zetten, maar Olympique Lyon hoopt dat die beslissing nu herbekeken wordt.

In een communiqué richten ze zich tot president Emmanuel Macron. “Dankzij de efficiëntie van zijn burgers heeft Frankrijk de pandemie teruggedrongen om een gecontroleerde hervatting van de trainingen mogelijk te maken. We hopen hetzelfde voor de competitie, zoals het geval is in bijna alle andere Europese landen.”

Lyon kende een rotseizoen en viel buiten de Europese plaatsen. Een herstart zou dus voor hen een nieuwe kans betekenen...