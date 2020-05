Zes jaar na schokkende nederlaag is de wonde nog steeds niet geheeld in Brazilië: "Ik voelde me in de steek gelaten door mijn ploegmaats"

Het WK in eigen land, dat had hét hoogtepunt moeten worden in de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal. Maar wat volgde was een 7-1 pandoering in de halve finale tegen Duitsland.

Zes jaar later doet het nog steeds pijn voor veel Brazilianen. Ook David Luiz heeft het er nog moeilijk mee. "Het was een dag vol verdriet. Ik wil me verontschuldigen bij het Braziliaanse volk. Het had een dag vol geluk moeten zijn, maar het draaide volledig anders uit."

"Iedereen weet hoe belangrijk die wedstrijd voor me was. Ik denk vaak terug aan die wedstrijd. Ik had misschien bij de 3-0 iedereen even bij elkaar moeten roepen. Dan had ik ze wat aanmoedigende woorden kunnen toeroepen. Dan had ik kunnen zeggen 'we scoren hier gewoon een goal en we zitten terug in deze wedstrijd'. Maar dat is makkelijk praten achteraf."

David Luiz was na die wedstrijd niet te troosten. En ook de maanden nadien waren moeilijk voor de verdediger. "De eerste zes maanden heb ik veel over me heen gekregen. Maar ik wou me niet verstoppen en heb vanaf het begin dan ook de volledige verantwoordelijkheid genomen."

"Niet zoals anderen, die zich begonnen te verstoppen. Ik voelde me in de steek gelaten door mijn ploegmaats. Zij wouden hun verantwoordelijkheid niet nemen", is David Luiz hard.