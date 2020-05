Jean Marie Pfaff voorbijgestoken door Koen Casteels: "Hij kan de absolute top aan, alleen ..."

Jean-Marie Pfaff is nog steeds de meest bekende Belgische doelman in Duitsland, maar sinds vorig weekend heeft hij niet langer de meeste wedstrijden achter zijn naam staan. Die eer valt nu te beurt aan Koen Casteels.

Koen Casteels stond tegen Borussia Dortmund voor de 157e keer tussen de palen in de Bundesliga. Daarmee stak hij Jean-Marie Pfaff voorbij, die in het verleden furore maakte bij Bayern München. Casteels kan overigens op heel wat sympathie rekenen van 'el Simpático'.

"Hij is nog een doelman van de oude stiel. Hij weet wat werken is, dat appreciëren ze in Duitsland. Hij heeft nog echte waarden meegekregen omdat hij op jonge leeftijd naar Hoffenheim trok. Koen is een betrouwbare doelman", was Pfaff lovend over de doelman van Wolfsburg.

En Pfaff had ook nog raad voor de ex-keeper van Hoffenheim en Racing Genk. "Hij moet zich alleen nog iets meer laten gelden, meer dirigeren. Hij kan ook een hoger niveau aan, de absolute top. Titels pakken, Europees spelen, grenzen verleggen", besloot Pfaff.