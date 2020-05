Jan Koller aangenaam verrast over Axel Witsel bij Dortmund en lovend voor Thorgan Hazard

Wie dinsdagavond de Klassiker aandachtig zal volgen is Jan Koller. Bij een thuisoverwinning kan Borussia Dortmund, de ex-ploeg van de boomlange Tsjech, naderen tot op 1 punt van Bayern München.

Jan Koller is overigens nog actief bij de Borussen. De 47-jarige ex-spits van Anderlecht werkt voor de marketingafdeling van BVB. Uiteraard hoopt hij dat zijn club de drie punten thuis houdt tegen Bayern München. Zo zou het kampioenschap ook spannend blijven.

"Witsel is de motor van de ploeg"

In een interview met La Dernière Heure liet Koller zich uit over de Belgen bij Dortmund. Hij moest zelfs toegeven dat hij aangenaam verrast is door de prestaties van Axel Witsel. "Eigenlijk wel. Na zijn periode in China had ik niet gedacht dat hij deze vorm zou aankunnen. Nu is hij de motor van de ploeg."

Ook Thorgan Hazard is volgens Koller heel belangrijk. "Na een aanpassingsperiode staat hij er helemaal. In de toevoer voor Haaland is hij erg belangrijk", besloot Koller.