Braziliaans international zag zijn carrière afgeremd worden door blessures: "Ik had bij de beste voetballers ter wereld kunnen horen"

Douglas Costa heeft niet alles uit zijn carrière kunnen halen, dat zegt de Braziliaanse vleugelspeler zelf. Blessures remde hem af, waardoor hij nooit zijn potentieel kon waarmaken.

Douglas Costa begon zij carrière bij Gremio en passeerde via Shaktar Donetsk, Bayern München en Juventus bij enkele van de grootste clubs van Europa. Maar tevreden over zijn carrière is de Braziliaan niet. Al heeft hij door ook wel zijn redenen voor.

"Soms vraag ik me af of het nog wel zien heeft om verder te voetballen. Telkens ik weer terug op niveau ben, geraak ik weer geblesseerd. Ik heb al vaker scans verzameld in mijn leven dan caps", grapt de Braziliaan bij The Player's Tribune.

Blessures zorgde ervoor dat zijn carrière wat afgeremd werd. Volgens Douglas Costa zelf had hij dan ook veel hogere toppen kunnen scheren. "Zonder al die miserie had ik nu tot een van de beste voetballers ter wereld behoord. Het stoort me dat ik dat niet gehaald heb."

Toch heeft de 29-jarige Braziliaan nog niet meteen zin om zijn schoenen aan de haak te hangen. "Wanneer ik thuis zit te herstellen en een wedstrijd op TV bekijk, dan weet ik weer hoe gepassionneerd ik ben over deze sport. En dan doe ik er alles aan om zo snel mogelijk weer op het veld te staan."