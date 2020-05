'Manchester City denkt aan Bailey als opvolger voor vertrekkende Sané'

Leon Bailey maakt indruk in Duitsland en dat is ook Manchester City opgevallen. De Engelse club moet sterk rekening houden met een vertrek van Leroy Sané en ziet in Bailey de ideale vervanger.

Bailey maakte eerst furore bij Racing Genk, alvorens te kiezen voor een avontuur bij Bayer Leverkusen. Daar doet de Jamaicaan het goed en nu kan de 22-jarige vleugelspeler de stap wagen naar Manchester City. Bij Manchester City houden ze rekening met een vertrek van Leroy Sané, die al een hele tijd gelinkt wordt aan een overstap richting Bayern München. Guardiola en City willen de Duitse vleugelspeler graag houden, maar het zou Sané zelf zijn die opteert voor een terugkeer naar Duitsland. Als vervanger valt nu de naam van Leon Bailey. De Jamaicaan heeft nog een contract tot 2023 en zou 45 miljoen euro moeten kosten.