🎥 Rode kaart voor Bornauw na zeer harde ingreep op aanvaller van Hoffenheim

In de wedstrijd tussen Hoffenheim en FC Keulen heeft Bornauw deze avond een rode kaart gekregen na een tussenkomst van de VAR. De Belgische verdediger ging wel zeer hard in op de aanvaller van Hoffenheim.

De scheidsrechter had wel gefloten voor een fout, maar Bornauw leek er met een gele kaart vanaf te komen. Het was buiten een tussenkomst van de VAR gerekend, want de scheidsrechter besloot daarna om de centrale verdediger een rode kaart te geven. Bekijk hieronder de rode kaart van de Belg: