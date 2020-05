Leander Dendoncker heeft de grootste longen van de Premier League

Leander Dendoncker loopt veel tijdens een wedstrijd, enorm veel blijkt nu. De ex-Anderlechtspeler heeft zelfs de meeste kilometers afgelegd tijdens een Premier League-wedstrijd dit seizoen.

Joshua Kimmich zorgde dinsdag voor het enige doelpunt in de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Tijdens die wedstrijd liep de doelpuntenmaker maar liefst 13,73 kilometer, een clubrecord.

In de Premier League is dat record dit seizoen in handen van Leander Dendoncker. De ex-Anderlechtspeler en Rode Duivel liep 13,21 kilomter in het 0-0 gelijkspel tussen Wolverhampton en Brighton.

Ook andere Belg primus van zijn ploeg

Slechts 5 spelers hebben dit seizoen meer dan 13 kilometer gelopen. Dele Alli (13,14), James Milner (13,11) Thomas Soucek (13,10) en Bernardo Silva (13,07).

Bij Leicester City is nog een Belg en ex-Anderlechtspeler de primus. Met 11,68km komt hij niet in de buurt van de algemene top 20, maar is hij wel de beste van zijn club.