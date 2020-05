Gluren bij de Noorderburen: tien transfervrije spelers uit de Eredivisie

Transfervrije spelers binnenhalen zal deze transferzomer belangrijker worden dan ooit. Clubs hebben door de coronacrisis minder financiële slagkracht en besparen op transferbedragen zou goed van pas komen. Wij gingen even piepen bij onze Noorderburen en kwamen terecht bij dit transfervrije tiental.

Met pijn in het hart neemt PSV afscheid van Ibrahim Afellay. De 53-voudige international past niet meer in de Eindhovense plannen en mag uitkijken naar een nieuw avontuur. De winger is inmiddels al 34 en heeft een flink gevulde prijzenkast, maar de ex-speler van Barcelona en Schalke 04 is misschien nog te overtuigen voor een laatste uitdaging.

Wie nog flink wat ervaring in de aanbieding heeft is Stijn Wuytens. De ex-Beerschotman is 30 jaar en kreeg geen nieuw contract bij AZ. Hij was nochtans een basisspeler bij de vicekampioen.

Feyenoord-trio

Over ervaring gesproken! Feyenoord ziet de contracten van Jan-Arie van der Heijden (32), Eric Botteghin (32) en Leroy Fer (30) aflopen. De twee verdedigers vormden in 2017, het kampioenenjaar, het centrale duo. Middenvelder Fer speelde een kwartier in het WK waar Oranje brons pakte.

Ex-Oranje

Maar er zijn nog spelers met een verleden bij het Nederlands elftal die vanaf 1 juli vrij zijn. Urby Emanuelson, ex-Milan en AS Roma, speelt sinds 2017 bij Utrecht. Ricardo van Rhijn mag bij Heerenveen zijn boeltje pakken. De 28-jarige verdediger heeft een Ajax-verleden en heeft ervaring in de Jupiler Pro League, waar hij uitkwam voor Club Brugge.

Dan is er ook nog Klaas-Jan Huntelaar, die op zijn 36e nog meedraaide bij Ajax. Hij scoorde bijna 50 keer voor Oranje en droeg het shirt van AC Milan, Real Madrid en Schalke 04.

Dat brengt ons bij de volgende goalgetter. Als spits van PSV, Groningen en Vitesse speelde de Sloveen meer dan 200 matchen in de Eredivisie en scoorde hij 90 keer. Op zijn 31e heeft hij nog een paar goeie jaren in zich.

Wie op Netflix 'Sunderland 'Til I Die' heeft gezien kent deze 32-jarige controlerende middenvelder. Na twee opeenvolgende degradaties hield hij het voor bekeken bij de 'Black Cats' en tekende hij een eenjarig contract bij VVV Venlo.