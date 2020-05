Lionel Messi over voetballen in juni: "Het lijkt wel een nieuw seizoen"

Lionel Messi en Barcelona zijn nu al enkele weken opnieuw aan het trainen en mogen binnenkort ook weer op het veld verschijnen. De Argentijn moet toch wat wennen aan die nieuwe kalender.

"Normaal gezien ben ik niet zo'n grote fan van veel wedstrijden achter elkaar te spelen, maar nu moet het wel", geeft de Argentijn aan op een blog van Adidas. "Het is nieuw en het is wennen, dus ik ben blij dat we snel weer vollenbak mogen trainen."

Het zal voor het eerst zijn dat Messi en Barcelona clubvoetbal zullen spelen in juni. "Het voelt aan alsof we aan een nieuw seizoen beginnen, maar technisch gezien is het nog hetzelfde seizoen. De beleving zal wel helemaal anders zijn."

Die wedstrijden zullen achter gesloten deuren zijn. Ook voor Messi is dat raar. "Niemand is dat gewend. Het gaat vreemd aanvoelen. We bereiden ons wel gewoon voor alsof het een normale wedstrijd is. Ik moet ervoor zorgen dat ik individueel er klaar voor ben."

En is Messi dan fit genoeg? "Ik heb elke dag thuis wel mijn oefeningen gedaan, maar dat is niets in vergelijking met de oefeningen die je op een club doet."