Liverpool wil jeugdproduct meer kansen geven en laat interesse in Meunier varen

Thomas Meunier heeft nog steeds geen nieuw contract getekend en weet dus nog niet waar zijn toekomst ligt.

Het is de Duitse coach Tuchel, die het niet ziet zitten in onze landgenoot. Aan interesse is er nochtans geen gebrek. Meunier heeft zich ontwikkeld tot een van de betere backs en is aan het einde van dit seizoen transfervrij.

Een van die geïnteresseerde club heeft wel afgehaakt volgens Britse media. Liverpool was op zoek naar een concurrent voor Trent Alexander-Arnold, maar gaat daarvoor eigen jeugd gebruiken.

De jonge Neco Williams kon dit seizoen indruk maken in de weinige minuten die hij kreeg bij Liverpool en zal door Jurgen Klopp volgend seizoen als vaste stand-in dienen voor Alexander-Arnold.

Meunier hoeft echter niet te vrezen. Borussia Dortmund, Tottenham en Inter Milaan hengelen achter zijn diensten.