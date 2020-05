Goede prestaties maar een slechte naam: kan Peter Maes nog een Belgische club vinden?

Peter Maes kreeg te horen dat zijn contract bij Lommel SK niet werd verlengd. De Noord-Limburgers moeten nu op zoek naar een nieuwe coach, de toekomst van Maes is onduidelijk.

Donderdag kondigde Lommel het afscheid van Peter Maes aan. De trainer dwong nochtans het behoud af, maar krijgt geen rol in het nieuwe verhaal met de City Group. "De voorbije 14 dagen hebben ze op geen enkel moment contact met mij gezocht, dus ik had al het gevoel dat er iets loos was. Donderdag heb ik telefoon gekregen van Ronny Van Geneugden om te melden dat de club niet voortgaat met mij", legde de 55-jarige trainer uit.

Een nieuwe club vinden wordt niet simpel voor Maes, want zijn naam werd prominent naar voor geschoven in de zaak 'Propere Handen' in een dossier met zwart geld. "Mijn prestaties bij Lommel mogen gezien worden en ik hoop dat snel weer bij een andere club te kunnen tonen. Het is wel duidelijk geworden dat ik hier in België moeilijk nog aan de bak kom. Ik zal mijn horizon moeten verleggen en iets in het buitenland moeten opbouwen", concludeerde Maes.