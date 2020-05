🎥 Bergkamp kiest zijn mooiste doelpunt: "Ik zou het zelfs geblinddoekt kunnen"

The non-flying Dutchman, het moet een van de meest elegante voetballers ooit zijn geweest. Zijn techniek en balbeheersing waren ongezien. Het is dan ook geen wonder dat Dennis Bergkamp in zijn carrière meerdere fenomenale treffers liet optekenen.

In The Daily Mail pikt Bergamp zijn mooiste goal eruit. Velen zouden misschien het fabelachtige doelpunt tegen Newcastle United kiezen, maar Bergkamp kiest voor de winnende treffer in de slotminuut van de kwartfinale van het WK1998 tegen Argentinië, na een waanzinnige lange bal van Frank De Boer. "Voor mij is die tegen Argentinië veel specialer. Het is me gelukt door al die uren oefenen met de bal. Ik hoefde op dat moment zelfs niet naar mijn voeten te kijken. Ik kon het zelfs geblinddoekt. Geniet hier nog eens mee van deze twee weergaloze doelpunten. De commentaar van Jack Van Gelder na het doelpunt tegen Argentinië is legendarisch.