Lyon overweegt elk mogelijk scenario om competitie alsnog te hervatten, maar Minister van Sport wil daar niets van weten: "Maak een film met al je scenario's"

Bij Olympique Lyon doen ze er alles aan om de competitie alsnog te hervatten. De club dreigt voor het eerst in 23 jaar naast Europees voetbal te grijpen.

De club van Jason Denayer is het niet eens met de beslissing die genomen werd op 30 april. Toen besloot de Ligue 1 een punt achter de competitie te zetten, waardoor PSG tot kampioen werd gekroond. Voor sommige clubs betekende dat goed nieuws, zo zal Rennes voor het eerst in hun geschiedenis deelnemen aan het kampioenenbal.

Maar voor Lyon betekende dat minder goed nieuws. Een teleurstellende zevende plek betekent geen Europees voetbal voor de club. Een beslissing die het vrijwel meteen aanvocht.

Lyon is van mening dat de beslissing te overhaast werd genomen en dat er ondertussen al verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De beslissing moet volgens de club herzien worden. "Allereerst is de gezondheidssituatie in Frankrijk er een stuk op vooruitgegaan. Daarnaast mogen er vanaf 22 juni weer oefenwedstrijden gespeeld worden, terwijl we vanaf 2 juni mogen we weer trainen. Dan lijkt het ons ook mogelijk om weer wedstrijden met inzet te spelen."

Bij Lyon zijn ze dan ook druk bezig met verschillende scenario's uit te werken om de competitie alsnog verder te zetten. "We kunnen de competitie ook afwerken via play-offs. Of we stellen de start van de competitie van volgend seizoen uit. Zo kunnen we financieel nog heel wat recupereren."

De Franse Minister van Sport, Roxana Maracineanu, is het daar echter niet mee eens en reageerde cynisch. "Als ze bij Lyon allemaal verschillende scenario's hebben uitgewerkt, dan kunnen ze die scenario's beter gebruiken om een film te maken. Dan kunnen ze die gaan zien wanneer het weer toegelaten is. Ik heb hen al verschillende keren proberen uit te leggen hoe de staat werkt, maar tevergeefs."