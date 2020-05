Lionel Messi: "Het voetbal en het leven zullen nooit meer hetzelfde zijn"

Lionel Messi is klaar om zijn seizoen bij FC Barcelona te hervatten, want La Liga zal op 11 juni heropstarten. Toch heeft de Argentijn niet veel vertrouwen in het post-coronatijdperk.

Lionel Messi (32) had al laten weten dat hij geen grote fan was van voetbal achter gesloten deuren, want hij zou het als "storend" beschouwen. Toch wordt ook de komende periode volgens hem bizar. "Het zal vreemd zijn voor iedereen", zei Messi in een interview met de krant El Pais. "Velen van ons hebben twijfels over hoe de wereld er nu uit zal zien. Ik heb medelijden met degenen die een geliefde hebben verloren, ik voel dankbaarheid voor het zorgpersoneel. Het voetbal en het leven in het algemeen zullen nooit meer hetzelfde zijn", aldus de Argentijnse sterspeler van FC Barcelona.

Lees ook... Jadon Sancho breekt record en oogst veel lof na glansprestatie