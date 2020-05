Exact 60 jaar geleden toonde Pelé zijn kunstjes tegen Beerschot op het Kiel

In 1960 trok het Santos FC van voetballegende Pelé door Europa. Op 31 mei hield de Braziliaanse club halt in Antwerpen, voor een vriendschappelijke pot tegen Beerschot.

Twee jaar nadat hij de Wereldbeker in de lucht had gestoken kwam wereldster Pelé op bezoek in het Olympisch Stadion van Beerschot. Er kwamen toen maar liefst 30.000 voetbalfanaten naar de vriendschappelijke pot kijken.

En ze kregen waar voor hun geld. Pelé verwende de fans met een hattrick voor de rust en een erna. Santos leerde Beerschot een voetballesje (1-10). Het doelpunt van de thuisploeg kwam van de voet van Beerschoticoon Rik Coppens.