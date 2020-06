Nu ook competitie in Italië herstart: Inter Milaan wil loondeal van winger verlengen

Nu ze in Italië een datum hebben waarop de competitie herstart (20 juni), moeten ploegen werk maken van hun kern. Loonspelers hebben nagenoeg altijd een contract tot 30 juni. Inter Milaan wil nu bekijken of ze het contract van huurling Alexis Sanchez kunnen verlengen.

Alexis Sanchez heeft een roemrijk verleden bij FC Barcelona en Arsenal voor hij naar Manchester United trok. Daar ging het de Chileen niet altijd voor de wind, wat hem een uitleenbeurt aan Inter Milaan opleverde (zonder aankoopoptie).

Maar bij Inter willen ze wel dat Sanchez het seizoen afmaakt bij hen. "We rekenen op Sanchez de komende maanden", zegt sportief directeur Piero Ausilia bij Sky Sports Italia. Al spreken de statistieken niet in zijn voordeel. Dit seizoen heeft Sanchez 1 doelpunt gescoord en 2 assists gegeven in 10 wedstrijden. Hij was echter van oktober tot januari geblesseerd aan zijn enkel.

Ausilio gelooft echter dat Alexis Sanchez nog veel klasse in zich heeft. "Voor zijn blessure deed hij het heel goed. In wedstrijden tegen Barcelona en Sampdoria zag ik opnieuw de Alexis Sanches van zijn beste jaren."