Premier League gaat stemmen om 'stille' matchen leuker te maken met stadiongeluiden van FIFA 20

Toen de Bundesliga hervatte achter geloten deuren viel op dat de beleving helemaal anders was, zo zonder supporters in het stadion. Op televisie werden supportersgeluiden gesimuleerd, maar in Engeland gaat men het mischien anders aanpakken.

Volgens de Daily Mail is de Premier League van plan om het gemis van enthousiaste fans in het stadion en de geluiden die daarbij horen te compenseren met het stadiongeluid dat te horen is in het bekende videogame FIFA 20. De club zullen worden uitgenodigd om donderdag te stemmen voor de nieuwigheid. Het gaat niet om geluid in het stadion, maar om geluid dat alleen te horen is tijdens de uitzending van de voetbalwedstrijden. Er wordt verwacht dat de clubleiders 'voor' gaan stemmen omdat de spektakelwaarde zo toch toeneemt.