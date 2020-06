Kalender van La Liga bekendgemaakt en Real Madrid moet eerste thuismatchen uitwijken naar ander stadion

In ht weekend van 13 en 14 juni pikt men in Spanje de draad weer op in La Liga. Dan zetten Barcelona en Real Madrid huntitelstrijd verder.

Binnen twee weken wordt er opnieuw gevoetbald in Spanje. De overheid heeft groen licht gegeven om weer te spelen en de profliga heeft de eerste twee speeldagen van de resterende kalender bekendgemaakt. De eerste partij is meteen een derby. Op 11 juni staan Betis en Sevilla tegenover elkaar. FC Barcelona trekt op zaterdag 13 juni naar Mallorca en ontvangt drie dagen later Leganés in het eigen stadion. Real Madrid begint met twee thuismatchen aan de nieuwe start, al spelen ze niet in het vertrouwde Bernabéustadion. Daarbinnen wordt hard gewerkt, dus moet Real uitwijken naar een stadion in hun oefencomplex.

Aún no lo creo que esté así el Bernabéu... pic.twitter.com/xcX8m7apTw — Daniik ⚪ (@DaniikRM_) May 30, 2020