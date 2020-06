"Bijna witte rook": Beerschot en Hernan Losada gaan vervolg breien aan samenwerking

De voorbije weken hebben drie leden van de technische van Beerschot hun contract bij de club verlengd. De besprekingen met hoofdtrainer Hernan Losada zijn nog aan de gang, maar een akkoord laat niet lang meer op zich wachten.

Beerschot pakte in mei uit met de contractverlengingen van keeperstrainer Patrick Nys en assistent-trainers Will Still en Frank Dauwen. Hoofdtrainer Hernan Losada moet de volgende in het rijtje zijn.

Gesprekken met Losada aan de gang

"De witte rook stijgt op, er moeten alleen nog een paar tinten paars aan worden toegevoegd", drukte ondervoorzitter Walter Damen zich met enige beeldspraak uit bij Sporza. "Dat zal voor de volgende dagen zijn, maar we zijn constructief aan het praten zoals we met alle trainers en spelers hebben gedaan."

De gesprekken tussen het paarse bestuur en Losada zijn dus volop aan de gang. De 38-jarige Argentijn volgde in oktober 2019 de ontslagen Stijn Vreven op en loodste Beerschot naar een periodetitel.