Napoli-coach Gennaro Gattuso verliest zus op 37-jarige leeftijd

Francesca Gattuso is dinsdagmorgen overleden in een Italiaans ziekenhuis. De 37-jarige zus van ex-voetballer Gennaro Gattuso, nu de trainer van Dries Mertens bij Napoli, lag al vier maanden op intensieve zorgen. Francesca was in dienst bij AC Milan, de club waar haar oudere broer dertien jaar voor uitkwam.

Naar verluidt zou 'Rino' Gattuso het nieuws dinsdag tijdens een training hebben vernomen.

Francesca Gattuso faced her illness with the same strength and energy she brought to Milanello and AC Milan every day. Rino, the immense pain you and your family are feeling is also ours. Rest in peace, dear Francesca.