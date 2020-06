Son genoot van dienstplicht: "Niemand durfde tegen mij te praten"

De Zuid-Koreaan moest de dienstplicht in zijn land nog afleggen en maakte van de gelegenheid gebruik om dit tijdens de coronacrisis te doen.

Drie weken lang behoorde Son tot het militaire leger van Zuid-Korea. Ondertussen is hij weer terug bij Tottenham en vertelt hij over zijn ervaringen. "Ik mag er niet alles van zeggen, maar ik heb er wel van genoten. Ze waren daar allemaal heel aardig tegen me, al durfden ze de eerste week niet tegen mij te praten."

"Op het einde liep het allemaal wel los en maakten we af en toe eens een grapje. We kwamen goed overeen", blikt Son terug. Al was het niet allemaal even gemakkelijk. "Het zijn zeker ook drie zware weken geweest. Ik ben blij dat het erop zit."

"Ik heb er vooral veel geleerd. Het was een goede ervaring, die me veel heeft bijgebracht."

Ondertussen heeft Son de trainingen weer hervat en kan hij met Tottenham weer uitkiijken naar de herstart van de competitie.