'Jan Vertonghen kan ook bij andere Premier League-club aan de slag'

Jan Vertonghen wordt aan heel wat clubs gelinkt. Vooral de lokroep vanuit Italië weerklinkt hevig.

Maar volgens Britse media kan Vertonghen ook actief blijven in de Premier League. Tottenham wou zelf het contract van Vertonghen al verlengen, al was het maar voor een maand. Daarover las u al meer HIER.

Maar ook andere ploegen uit de Premier League tonen interesse in de ervaren verdediger. Over welke clubs het gaat is niet duidelijk.

Vertonghen is ondertussen al acht jaar actief in de Premier League en kent de competitie als geen ander. Voor veel clubs uit de Premier League is Vertonghen een buitenkans.

Maar dan moeten die clubs wel zien af te rekenen met de interesse uit Italië, waar Napoli, AS Roma en Fiorentina allen met een lucratief contractvoorstel zwaaien.