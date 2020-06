Kleinere clubs en 1B steken zich in de problemen met loon-budgetverhouding van meer dan 70 procent

De loonkosten bij de Belgische clubs blijven schrikwekkend stijgen. Bij de grote clubs valt dat nog goed mee, maar de K11 en 1B steekt zich veel te veel in de problemen.

In 1B betaalt iedereen te veel omdat ze uit het vagevuur wegwillen. De K11 wil dan weer degradatie vermijden of een gooi doen naar play-off 1. Dat maakt dat de loonkosten er hoger liggen dan 70 procent van het budget.

Bij de topteams is de situatie dan weer gezonder, want die zitten rond de 55 procent. Gemiddeld verdiende een profvoetballer in het seizoen 2017-2018 nog 211.000 euro bruto per jaar. In het seizoen 2018-2019 lag dat al op 233.000.