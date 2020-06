Speler van PSG gaat mee de straat op in manifestaties tegen racisme

De verdediger nam dinsdagavond deel aan de manifestatie tegen racisme op het voorplein van het Parijse gerechtshof.

Layvin Kurzawa was dinsadagavond, samen met 20.000 andere mensen, van de partij in Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld. De manifestatie werd georganiseerd door het comité dat de familie van Adama Traoré steunt, een jongeman die in 2016 in Beaumont-sur-Oise stierf tijdens een politie-arrestatie.

De demonstratie, die werd verboden (bijeenkomsten van meer dan tien personen zijn verboden vanwege de noodtoestand), kwam er ook na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

De linksachter van PSG kwam zelf al met bemoedigende woorden op Twitter "Justice for Adama, Justice for George, Justice for All...", vergezeld van foto's met een "Stop Racisme" teken.