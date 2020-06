Liverpool en Nike stellen miljoenendeal uit door coronacrisis

Liverpool en Nike hadden een overeenkomst om vanaf 1 juni een samenwerking aan te gaan. Nike ging vanaf dan op de shirts van de Engelse club pronken.

Maar die deal wordt uitgesteld, vanwege de coronacrisis. Liverpool zag het seizoen worden uitgesteld en wil daarom de resterende wedstrijden nog met New Balance op het shirt spelen. De deal met New Balance liep maar tot 31 mei, maar de sponsor zag heel wat wedstrijden in het water vallen door het virus.

Liverpool en Nike kwamen dan maar overeen dat de nieuwe deal wordt uitgesteld tot 31 juli. Vanaf dan prijkt Nike op de shirts van Liverpool.

De deal tussen Liverpool en Nike betekende een record in Engeland. De kledingsponsor zou zo'n 80 miljoen pond per jaar geven aan Liverpool. Het vorige record was in handen van Manchester United, dat 75 miljoen pond per jaar kreeg. Enkel Real Madrid en Barcelona krijgen meer. Zij verdienen respectievelijk 98 en 100 miljoen euro van hun sponsors.