Transfervrij bij Roeselare: van hopen op een licentie tot een niet zo evidente zoektocht naar een nieuwe club

Het waren vreemde tijden voor spelers van KSV Roeselare. Van play-down tot licentieperikelen en betalingsachterstand tot een nieuwe club zoeken. Middenvelder Nicolas Rommens zat er middenin.

Op de slotspeeldag van de Proximus League kwam Roeselare niet verder dan een gelijkspel tegen Lommel, waardoor de West-Vlamingen veroordeeld waren tot het spelen van play-off 3. Als die er al zou komen, want tegenstander Lokeren stond toen op de rand van de afgrond. De club was dus sportief gezien zo goed als gered, maar dan verdween voetbal plots naar de achtergrond.

Wel betaald, geen licentie

Het coronavirus deed zijn intrede in het land en Roeselare kreeg twee keer slecht nieuws te verwerken. Eerst van de licentiecommissie, daarna van het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). De club kreeg geen proflicentie. "We dachten dat alles in orde zou komen omdat onze lonen -we waren niet meer betaald sinds januari- plots waren gestort. Dan is het wat vreemd dat de licentie niet werd toegekend. Jammer voor een club als Roeselare", legt Nicolas Rommens uit.

"We zijn op technische werkloosheid gezet en hebben het bericht gekregen dat we onze spullen mochten komen halen", gaat hij verder. Trainen werd er niet meer gedaan. "Ik heb me wel nog individueel bezig gehouden. Ik heb gelopen om mijn conditie op peil te houden en verder nog wat oefeningen voor de core stability gedaan en met de bal getraind."

Veel vrije spelers op de markt

Het contract van de 25-jarige middenvelder bij Roeselare loopt af. Net zoals enkele van zijn ploeggenoten, bijvoorbeeld Wouter Biebauw en Jens Naessens, moest hij op zoek naar een nieuwe werkgever. "Ik hoor hen nog wel, maar of ze al iets gevonden hebben weet ik niet. Het is alleszins niet ideaal om nu een club te vinden. Want er gaan veel spelers op de markt komen", verwijst hij naar de andere clubs die niet langer op profniveau zullen spelen: Lokeren en Virton. Bovendien gaan clubs uit 1A en 1B hun kern mogelijk afslanken als gevolg van de coronacrisis.

Rommens, daarentegen, is wel al zeker van een nieuwe werkgever. De ex-speler van Westerlo blijft in België voetballen en eerstdaags zal hij bij een ploeg uit 1B officieel worden aangekondigd.