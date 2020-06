🎥 Acht jaar geleden haalde Chelsea Eden Hazard weg bij Lille... en de rest is geschiedenis

Eden Hazard schitterde zeven seizoenen lang voor Chelsea. De club kocht hem acht jaar geleden en vond het tijd om een paar van zijn mooiste momenten boven te halen.

De club deelde via Twitter enkele van zijn mooiste doelpunten en keek terug op de periode van Hazard bij Chelsea met enkele indrukwekkende cijfers.

Hazard was zeven seizoenen lang de smaakmaker en is misschien wel de beste speler die ooit het Chelsea-shirt droeg. Doorheen de jaren won hij verschillende prijzen met de club, maar ook individueel.

Geweldige solo goals

Door de jaren heen lukte Hazard aardig wat doelpunten, maar het was vooral de schoonheid van die doelpunten die hem zo'n speciale speler maakten. Hazard keek er niet van terug om in grote wedstrijden op te staan en zijn klasse te tonen, zoals bij onderstaande goal tegen Liverpool het geval was.

And who could forget this one!



Perhaps his greatest goal in blue? 😍 pic.twitter.com/OS9gPwqjj3 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 4, 2020

Individuele prijzen

Eden Hazard won in zijn tijd bij Chelsea ettelijke individuele prijzen. Speler van het jaar, Talent van het jaar en ook bij Chelsea werd hij maar liefst vier keer verkozen tot speler van het jaar. De bedscheiden Hazard vond het dan altijd wel eens leuk om een grapje te halen, zoals wanneer hij in 2014 zijn trofee ontvangt. "Ik wil ook graag Azpilicueta, Cahill en Terry feliciteren, maar ik heb gewonnen. Misschien moeten jullie volgend seizoen wat harder werken."

Afscheid in stijl

Eden Hazard speelt sinds dit seizoen in Madrid, maar hij liet Chelsea niet achter met lege handen. In de Europa League-finale tegen Arsenal speelde Hazard een laatste keer de pannen van het dak voor Chelsea. Met twee doelpunten en een assist bezorgde hij eigenhandig Chelsea de Europa League. Van een afscheid in stijl gesproken.