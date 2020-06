Barcelona heeft vierde aanwinst zo goed als beet

FC Barcelona mengt zich volop op de transfermarkt. Al legt de Spaanse club voornamelijk jong talent vast.

Met Francisco Trincao (Braga), Pedri (Las Palmas) en Matheus Fernandes (Palmeires) investeerde de club voornamelijk in de toekomst en ook de vierde aankoop zou er eentje zijn voor op langere termijn.

Gustavo Maia geldt als een groot talent in Brazilië en doorliep de jeugdopleiding van Sao Paulo. Een uiteindelijke doorbraak bij de club zal er waarschijnlijk niet van komen, aangezien Barcelona rap op de bal speelt.

De zaakwaarnemer van Maia is ervan overtuigd dat de deal snel beklonken zal worden. "Barcelona heeft tot 30 juni om te beslissen, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat de deal rondgeraakt. Maia is al begonnen met Spaanse lessen. Er hadden wel meerdere clubs interesse, maar hij wou enkel en alleen voor Barcelona spelen."

Maia zou de overstap maken voor 3,6 miljoen. Zijn contract bij Sao Paulo loopt nog door tot 2022.