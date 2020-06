Gert Verheyen weet wie Real Madrid aan Eden Hazard moet koppelen: "Hij is op alle vlakken de ideale match"

Eden Hazard moet de ster worden bij Real Madrid, maar in de Spaanse hoofdstad weerklinken al langer geluiden over een nieuwe 'Galactico'. Real Madrid is op zoek naar een nieuwe aanvalsleider, die samen met Hazard furore moet maken.

Al jarenlang speelt Karim Benzema bij Real Madrid, maar de Franse topspits wordt niet altijd naar waarde geschat door de Madrileens fans. Bij Het Nieuwsblad vergelijkt Gert Verheyen alle namen die gelinkt worden aan Real Madrid, en hij ziet één ideale match. "Lewandowski is er al 32 en met Benzema hebben ze al een 'oude' spits. Die gaat niet snel de overstap maken. Terwijl Haaland dan weer net te jong is. Die speelde slechts 35 wedstrijden voor Salzburg en zal nog wel even bij Dortmund blijven", schrapt Verheyen al twee namen van het lijstje. "Sancho wordt vaak genoemd, maar dat is meer een winger", en aan wingers heeft Real Madrid geen gebrek. De club beschikt met Vinicius, Asensio, Rodrygo, Brahim, Bale, en Vazquez al over genoeg geweld op de flanken. "Ook Martinez wordt genoemd, maar hem schat ik toch een niveautje lager in dan de rest. Wie moet het dan wel worden? "Kylian Mbappé", is Verheyen zeker van zijn stuk. "Mbappé en Real Madrid zijn de ideale match. Zijn speelstijl sluit volledig aan bij die van Madrid. Daarnaast brengt hij ook veel waarde naast het veld. Zo heeft hij al bijna 41 miljoen volgers op Instagram en wees er maar zeker van dat Real Madrid ook daar naar kijkt."