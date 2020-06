Hernan Losada nu hij echt de hoofdcoach is: "Als speler is het niet gelukt, maar op 2 augustus willen we de kers op de taart"

Na vijf maanden als interim-coach leidde Hernan Losada Beerschot naar de periodetitel en naar een 1-0-voorsprong in de promotiefinales. Het leverde hem het vertrouwen van het bestuur en een verbeterd contract als hoofdcoach op. "Ik ben heel fier op het korte parcours dat ik al gereden heb!"

Tien jaar - met onderbreking - vertoeft Losada al op Het Kiel. 14 jaar geleden kwam hij als jonge gast aan in Antwerpen en nu bekleedt hij de belangrijkste sportieve functie bij de club van zijn hart. "Ik moet mensen als Jan Van Winckel en Francis Vrancken bedanken. Het is niet evident om een jonge coach zo'n kans te geven. Niet iedereen kan zeggen dat hij bij dezelfde club begon als speler, eindigde als speler en begon als trainer."

"Toen ik gestopt was met voetballen, wist ik nog niet welke richting ik wou uitgaan. Ik was bezig met mijn trainersdiploma, maar Jan Van Winckel vroeg me waarom ik het niet meteen op het veld wou proberen. En zo werd ik beloftencoach en assistent bij de eerste ploeg. Daarom moet ik ook Marc Noë bedanken, hij is echt mijn mentor geweest."

Het duurde een aantal weken voor het nieuwe contract er was, maar het werd wel al snel duidelijk dat Beerschot door wou met de Argentijnse Antwerpenaar. Al zijn assistenten werden verlengd. "Dat was voor mij ook een prioriteit, dat iedereen kon blijven. We hebben intussen een heel mooie band opgebouwd. Het klikt goed."

"Wat er voor mij verandert? Niks! Enkel wat details in mijn contract. Ik ben trots op wat ik tot nu toe heb neergezet en hopelijk komt de kers op de taart op twee augustus. Toen ik overnam stonden we op vier punten van degradatie, nu op 90 minuten van 1A. Overnemen als hoofdcoach was zeker een risico, maar ik ben iemand die graag risico's neemt. Dat deed ik als speler ook al."

Veeleisend

Al moet het toch een hele plotse aanpassing geweest zijn. Van het veld naar de dug out naar voor de dug out in een paar maanden. "Er kwam ineens veel verantwoordelijkheid op mijn schouders ja. Maar ik doe het ook niet alleen. Ik weet dat ik een veeleisende coach ben. Ik vraag grote inspanningen van mijn spelers, maar dat kan enkel als je het vertrouwen hebt van die groep. Die synergie hebben we gecreëerd en is geweldig."

En hij kan de coach worden die Beerschot sinds 2013 weer in eerste brengt. "Dat was mijn doel in 2015, maar als speler is het net niet gelukt. Nu krijgen we een mooie kans om onze droom waar te maken. We gaan er alles aan doen en we zullen klaar zijn!"