Speler, assistent, interim en nu T1: 'The only way is up' voor Hernan Losada en Beerschot

Jeugdspeler, materiaalman en bestuurder: dat moeten zowat de functies zijn die Hernan Losada nog niet heeft uitgevoerd bij Beerschot. De laatste die hij op zijn cv mag zetten is de job van hoofdtrainer.

Toen Stijn Vreven in oktober 2019 werd bedankt voor bewezen diensten werd Hernan Losada naar voor geschoven als nieuwe T1. Zijn functie was echter trainer ad-interim, omdat hij, moest het allemaal wat tegenslagen, binnen de club aan de slag zou kunnen blijven. Geen haar op het hoofd van de Argentijn dat nog maar één seconde aan dat scenario heeft gedacht. Trots als hij is.

Losada smeet zich op zijn opdracht en probeerde de club weer op periodetitelkoers te brengen. Niet met een schokeffect, maar stapsgewijs. De tactiek werd aangepast en er werd gepraat met de spelers. Veel gepraat. Het vertrouwen was na de gemiste promotie en de mindere seizoensstart wat verdwenen en hij bracht het geleidelijk aan terug door iedereen in het verhaal te betrekken.

Het parcours van Beerschot in de tweede periode was verre van perfect, maar toen het om de knikkers ging viel alles in de juiste plooi. Het scoringsprobleem verdween en Beerschot pakte zijn allereerste (!) zes op zes van het seizoen pas in de laatste drie speeldagen.

De ex-speler en voormalige assistent-trainer loodste de club van zijn hart naar een plaats in de promotiefinale en daarin werd een kleine bonus (1-0) verzekerd. De club heeft niet gewacht op de terugmatch om Losada zijn laatste upgrade te geven. Hij mag de 'ad-interim' laten vallen en is voor de volgende drie jaar volwaardig T1 van de Kielse Ratten.

'The only way is up' is van toepassing om de 38-jarige, ambitieuze Argentijn. 'Up' is ook de bestemming waar Losada Beerschot begin augustus heen moet brengen.