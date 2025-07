Goed nieuws voor Arnaud Bodart bij LOSC? Transfers zorgen voor kansen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Concurrent van Bodart, Lucas Chevalier, lijkt deze zomer op weg te zijn naar een vertrek bij LOSC. Er is al een persoonlijke overeenkomst bereikt.

PSG toont interesse in de doelman van LOSC. L'Équipe meldde dat een persoonlijke overeenkomst bijna bereikt was. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is dit nu een feit. De doelman en het Parijse team hebben overeenstemming bereikt.

Arnaud Bodart nummer één?

Als de Franse doelman uiteindelijk vertrekt, zou Arnaud Bodart echter niet per se de nummer één positie innemen. LOSC is al bezig met het aantrekken van een nieuw profiel.

Volgens Sacha Tavolieri is Guillaume Restes een concrete optie. De speler staat momenteel onder contract bij Toulouse tot 2028. Zijn transferwaarde wordt geschat op 20 miljoen euro.

Dus, het lijkt erop dat als Chevalier vertrekt, de voormalige Standard-speler niet de nummer één positie zal innemen. Hij kwam naar de club om stand-in te zijn en dat lijkt niet te veranderen, tenzij er een verrassing is.

De eerste Ligue 1-wedstrijd van LOSC vindt plaats op 17 augustus tegen Brest. Tegen die tijd zou deze kwestie zeker opgelost moeten zijn. Bodart speelde afgelopen seizoen 17 wedstrijden in de Franse tweede klasse.