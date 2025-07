"Als ik in vorm ben, kunnen ze me niet negeren" Club Brugge-talent stuurt een krachtige boodschap naar Rudi Garcia

Met het vertrek van De Cuyper krijgt Joaquin Seys de linkerflank van Club Brugge in handen. Op 20-jarige leeftijd droomt hij van de Rode Duivels en het WK 2026.

Met het vertrek van Maxim De Cuyper naar Brighton, opent zich een nieuwe pagina voor Joaquin Seys. Op 20-jarige leeftijd erft de jonge Belgische linksback een sleutelrol bij Club Brugge. Hij wil deze kans grijpen.

Dit seizoen kijkt Seys verder dan alleen de competitie. Hij heeft aan Het Laatste Nieuws onthuld dat hij droomt van de Rode Duivels. "Het was een kinderdroom. Ik heb het gevoel dat ik een kans heb gemist, maar alles is nog mogelijk."

Seys weet dat zijn prestaties voor zich zullen spreken. "Als ik in vorm ben en op mijn niveau speel, zullen ze niet om me heen kunnen", zegt hij. Het WK 2026? Hij denkt erover na, zonder het te verbergen.

Hij wil ook schitteren in de Champions League. Voor hem is deze competitie meer dan alleen een etalage. "Ik heb al tegen grote namen gespeeld. Die ervaring is waardevol, vooral op mijn leeftijd."

Seys was basisspeler in de Supercup-finale tegen Union. Een wedstrijd die met 1-2 werd gewonnen. Bondscoach Rudi Garcia was in de tribune aanwezig, hij kwam vast enkele spelers scouten.