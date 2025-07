Rik De Mil komt met opvallende uitspraak na de ommekeer tegen OH Leuven

Gaat Rik De Mil gelijk krijgen? Dat kan wel eens gebeuren als je het slot van OH Leuven tegen Sporting Charleroi bekijkt. Eén punt pakken op het veld van Leuven, Sporting Charleroi heeft het toch wel gedaan.

Sport is een plek waar wonderen gebeuren en dat zagen we al direct op de 1ste speeldag van het 2025-2026 seizoen. Wat een ommekeer van Sporting Charleroi! OH Leuven blijft verstond achter na een zinderend slot

Een gelukkige Rik De Mil

Rik De Mil begint zijn interview tegenover Sporza met een zeer opvallende uitspraak. “Hier moet je heel goed zijn om punten te pakken, zeker als je begint met een moeilijke start en individuele fout." Dit is al een waarschuwing naar de andere ploegen die nog allemaal op bezoek moeten komen.

De tactiek was belangrijk vandaag en De Mil ligt een tipje van de sluier wat het plan was: "We hebben geprobeerd om dominant te zijn, misschien niet met heel grote kansen maar we werden wel sterker en sterker. Ondanks de dubbele achterstand is de groep erin blijven geloven. Dat maakt mij heel gelukkig na zo’n midweekwedstrijd”, verklaart hij tegenover Sporza.

Toeleven richting Europa

Donderdag staat er een levensbelangrijke wedstrijd op het programma tegen Hammarby in de voorrondes van de Conference League. Rik De Mil geeft aan dat zijn ploeg er helemaal klaar voor is.

“Het is heel belangrijk naar Hammarby toe, de sfeer zit goed in de kleedkamer. Alle omstandigheden zaten mee en de jongens zijn rustig gebleven tegen een ervaren Leuven, dat foutjes maakt - grote en kleine - om tijd te winnen. Iedereen is betrokken in het verhaal, dat maakt het makkelijk en positief”, sluit De Mil af.