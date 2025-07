Georges Leekens en Johan Boskamp uiten stevige kritiek op Anderlecht

RSC Anderlecht is aan zijn seizoen begonnen met een overwinning tegen KVC Westerlo. Rest de vraag of ze dit seizoen ook tegen de topploegen gaan kunnen meespelen om de titel. De analisten hebben alvast een mening over wat er bij paars-wit gebeurde de laatste jaren.

RSC Anderlecht is met een overwinning tegen Westerlo aan zijn seizoen begonnen in de Jupiler Pro League. Na een vierde plaats vorig seizoen en een verloren bekerfinale willen ze zich in de nieuwe jaargang laten zien. Anderlecht klaar voor titelstrijd? Kunnen ze dan ook voorbij Genk, Club Brugge en/of Union SG raken om opnieuw wat plaatsen te stijgen op de ranglijst? Dat zal de komende maanden pas blijken. De analisten hebben wel al in hun kaarten laten kijken. "Ik hoop dat Anderlecht zich in de titelstrijd mengt", opende Georges Leekens de debatten in De Zondag. "De jonge talenten moeten zich nu toch eens laten zien." Club niet te volgen Volgens Leekens mogen de jonkies wel eens gaan doorbreken, aangezien ze geen eeuwige beloften kunnen blijven. Hij vindt verder dat Kompany niet echt naar waarde is geschat bij paars-wit. Johan Boskamp pikte meteen in: "Ik hoop ook dat Anderlecht zal meedoen", zuchtte hij. "Maar die club is toch niet te volgen? Onder Kompany met jonge gasten gestart, dan onder de Denen wilden ze veel ervaring en nu willen ze het weer met jonge talenten doen?"