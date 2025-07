Dramatisch nieuws: zoon van Matthias Verreth, voormalig U21-international en ex-Pro League speler, is overleden

Matthias Verreth, voormalig speler van SK Beveren en beschouwd als een van de grote talenten van het Belgische voetbal tijdens zijn opleiding bij PSV, heeft zojuist zijn jonge zoon verloren.

SSC Bari, de club waar Matthias Verreth zich deze zomer bij heeft aangesloten, deelde het verschrikkelijke nieuws via een verklaring op hun sociale media en hun officiële website. De Belgische speler heeft zijn jonge zoon van slechts één jaar verloren.

"We zijn sprakeloos bij het delen van dit nieuws, dat ons allemaal diep heeft geschokt. President Luigi De Laurentiis, de technische staf, het hele team, het bestuur en het personeel van de Biancorossi bieden hun oprechte medeleven aan Matthias Verreth en zijn familie in een van de meest verschrikkelijke momenten die een ouder kan meemaken: het plotselinge verlies van een kind."

"We vragen alle supporters om hun oprechte medeleven over te brengen aan Matthias, zijn vrouw, hun oudste kind en al hun dierbaren in deze tijd van diepe droefheid. Het hele team keert onmiddellijk terug naar Bari als blijk van steun."

De trainingsstage van de Serie B-club is dan ook geannuleerd vanwege dit tragische nieuws, terwijl Verreth net van Brescia naar Bari is overgestapt deze zomer. Vorig seizoen speelde de Belg 32 wedstrijden in de Serie B en scoorde hij 4 doelpunten.

De redactie van Voetbalkrant sluit zich aan bij het oprechte medeleven aan Matthias Verreth en zijn familie in deze verschrikkelijke tijd. We wensen hen alle kracht toe in dit immense verlies.