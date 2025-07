Siebe Schrijvers ziet waar het misliep bij OHL na zuur gelijkspel tegen Charleroi: "Dat moet je ze niet geven"

OHL kwam zondag niet verder dan een gelijkspel tegen Charleroi. Het werd in extremis nog 2-2 na twee late doelpunten.

Zaterdag keken OHL en Charleroi elkaar in de ogen. Na 80 minuten spelen had OHL een dubbele voorsprong in handen. Schaapjes op het droge, zou je zeggen, maar niets was minder waar.

Charleroi kwam dankzij twee late treffers toch nog langszij. "We hadden heel veel goesting in het begin van de wedstrijd", sprak Siebe Schrijvers na de wedstrijd. "Dat kan je geen 90 minuten volhouden en dan moet je de momenten kiezen in de wedstrijd. Toen hadden zij meer controle over de wedstrijd."

De wedstrijd duurde inderdaad net iets te lang voor OHL. Ook waren de laatste doelpunten vermijdbaar. "De tweede zone was veel te vrij, twee keer blijft die bal een beetje hangen en zijn we te laat op die tweede bal. Dan hebben zij twee kansen om te schieten en dat moet je ze niet geven", vertelde Schrijvers.

Nieuwe wind van Hubert

Met David Hubert heeft OHL een nieuwe, jonge trainer in huis. Het verschil in het spel was meteen te merken. "Er is meer druk vooruit en het blok staat hoger", sprak de middenvelder van OHL.

OHL staat nog voor enkele loodzware weken. De club van David Hubert gaat op bezoek bij Union en nadien zakken ze af naar de Bosuil. Op de vierde speeldag ontvangt OHL Genk.