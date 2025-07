"Ik dacht eraan België te verlaten": Casper Nielsen vertelt wat hem van gedachten deed veranderen

Casper Nielsen zag zichzelf niet meer spelen in België, toch belande de Deen bij Standard en daar hoopt hij opnieuw op meer speeltijd.

Casper Nielsen, die bij Club Brugge weinig speeltijd kreeg, overwoog lange tijd om te vertrekken. Een avontuur in het buitenland lonkte maar toch zal hij zijn carrière voortzetten in België.

De transfer verliep niet gemakkelijk. Standard wilde de speler, maar Brugge was niet van plan om hem 'voor een prikje' te laten gaan. Na lange gesprekken werd er een akkoord bereikt. De Deense middenvelder heeft een contract getekend tot 2028.

Nielsen sprak hierover op DAZN. "Na drie goede jaren bij Brugge voelde ik me klaar voor een verandering." Een nieuwe uitdaging, maar niet per se degene die hij aanvankelijk in gedachten had.

"Eerlijk gezegd dacht ik eraan België te verlaten. Ik was er 99% zeker van om te vertrekken." Er waren andere opties, maar Standard wist hem te overtuigen. Zijn verhaal in de Belgische competitie gaat verder, maar in nieuwe kleuren.

Nielsen komt als een echte versterking op het middenveld. Ervaring, impact en mentaliteit: alles wat een club in opbouw nodig heeft. Het is ook voor hem de kans om weer een belangrijke speler te worden.