Het wonder van de omhaal die Charleroi in extase bracht: "Dit zal mijn handelsmerk worden"

Charleroi leek veroordeeld om te verliezen in Leuven. Tot Vetle Dragsnes gelijkmaakte in blessuretijd met een prachtige omhaal.

6 oktober 2023: Charleroi sleept een onverwachte overwinning binnen dankzij twee doelpunten in blessuretijd. Auteur van de gelijkmaker, Vetle Dragsnes, had het stadion al eerder in extase gebracht met een absoluut prachtige omhaal. Deze keer leverde zijn acrobatische omhaal de Zebra's slechts één punt op in plaats van drie.

"Het zal mijn handelsmerk worden," grapt hij. "Nee, serieus, het is een ongelooflijk gevoel om zo’n punt binnen te halen in de eerste competitiewedstrijd. Ik zie de bal voor me stuiteren en ik denk niet na. Je hebt geen tijd om te veel na te denken, ik train niet op dit soort acties, vooral niet als verdediger, je moet gewoon gaan," legt hij uit na de wedstrijd.

Donderdag nieuwe basisplaats?

Een gebaar met een bijzondere smaak voor Dragsnes, die zijn basisplaats had verloren aan Mardochée Nzita: "Natuurlijk willen spelers zoveel mogelijk wedstrijden starten. Maar je moet de coach laten zien dat je klaar bent als hij beroep op je doet. Dit doelpunt was een mooie manier om dat te laten zien."

"Natuurlijk, het zou beter geweest zijn om te winnen, maar twee doelpunten achterstand ophalen op verplaatsing tussen twee Europese wedstrijden door, is ook goed. We zijn nog maar aan het begin van het seizoen, we hebben nog veel werk te doen," concludeert de Noor.

Dragsnes krijgt in ieder geval snel de kans om zich te laten gelden. Mardochée Nzita zal waarschijnlijk ook donderdag nog niet hersteld zijn van zijn blessure. Zijn concurrent zou daar dus van kunnen profiteren in de terugwedstrijd tegen Hammarby.