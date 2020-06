📷 Thorgan Hazard en Axel Witsel op het matje geroepen bij Borussia Dortmund voor hun bezoek aan de kapper

De Bundesliga heeft twee weken geleden haar competitie hervat met strenge gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Thorgan Hazard, Axel Witsel en vier andere spelers van Borussia Dortmund hielden zich echter niet aan de regels tijdens een bezoek aan de kapper. Ze droegen namelijk geen maskers.

"Het is normaal dat onze spelers naar de kapper gaan, maar het is verboden om geen maskers te dragen. En dat zullen we ze heel duidelijk uitleggen", legde Borussia Dortmund uit. De andere vier spelers waren Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji en Dan-Axel Zagadou

