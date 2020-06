BREAKING: Beerschot stapt naar het BAS en eist "faire competitie"

De reglementswijziging door de KBVB die Club Brugge, Antwerp, Beerschot en OH Leuven toelaat om nieuwe spelers op te stellen is niet in goede aarde gevallen bij Beerschot. Ze gaan dan ook stappen ondernemen.

Eerder deze week liet Beerschot via de clubkanalen al verstaan dat het een eerlijk competitieverloop eist en dat de reglementswijziging een vorm van competitievervalsing is. Beerschot en OH Leuven speelden op 8 maart de heenmatch van hun promotiefinale en 2 augustus valt de terugmatch.

Beerschot is vragende partij om die return zo vroeg mogelijk te spelen. Ondertussen blijft de club niet stilzitten en trekt ze naar het BAS om de reglementswijziging, die clubs toelaat nieuwe spelers op te stellen, aan te vallen. De club vraagt ook de mening van het BAS over Westerlo, dat bij het niet spelen van de returnmatch zou promoveren.

Beerschot publiceerde vrijdag dit communiqué:

Beerschot stuurde vorige week een schrijven naar de Pro League over de reglementswijziging betreffende de speelgerechtigheid van de spelers van OHL en Beerschot tijdens de terugwedstrijd van de promotiefinale van 1B van het lopende seizoen 2019-2020. Die reglementswijziging werd niet gestemd en ook niet in de notulen opgenomen. Verder stelt Beerschot dat een reglementswijziging tijdens een seizoen de rechtszekerheid aantast. Bovendien tracht de aanpassing de competitie te beïnvloeden waardoor het volgens de reglementen van FIFA, UEFA en KBVB overduidelijk de integriteit van de competitie aantast.

Aangezien Beerschot zich niet kan vinden in het antwoord van het management van de Pro League, en de poging tot bemiddeling door de Algemene Vergadering onder leiding van de voorzitter van de Pro League niet rechtsgeldig en nuttig kan plaatsvinden, heeft Beerschot de voorzitter van de Pro League op de hoogte gebracht haar geschil met de Pro League aan het BAS voor te leggen voor beslechting overeenkomstig de Pro League statuten.

Beerschot vraagt tevens arbitrage betreffende de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei 2020 dat Westerlo, als stok achter de deur, zou promoveren indien de terugwedstrijd van de promotiefinale niet zou kunnen gespeeld worden. De bedoeling om druk te zetten is duidelijk maar maakt het daarom niet reglementair. Bovendien gaat het ook in tegen simpele rechtsprincipes zoals rechtszekerheid en verworven rechten.

Ten slotte vraagt Beerschot het BAS ook te bekijken in welke mate de solidariteitsbijdragen als drukkingsmiddel mogen gebruikt worden om een beslissing af te dwingen maar ook om clubs te weerhouden naar het BAS of een andere rechtsinstantie te stappen.

Verder bekijkt Beerschot in welke mate de beslissingen van de Algemene Vergadering, waartegen Beerschot voorbehoud aantekende, clubs ongelijk behandelen en beraadt het zich ook hierin over verdere stappen. Zo wil de Pro League bijvoorbeeld voor een beperkt aantal clubs tot 40 competitiewedstrijden organiseren op een seizoen terwijl het grootste gedeelte van de clubs slechts 30 of in 1B slechts 28 wedstrijden afwerken. Dit leidt alleen maar tot nog meer ongelijkheid, tot te grote fluctuaties in het budget maar is ook een aanfluiting voor het profvoetbal.