'Liverpool zet komst van Werner volledig uit het hoofd en zet vol in op Premier League-krachtpatser'

Liverpool beet in het stof in het transferdossier van Leipzig-aanvaller Timo Werner. Chelsea lijkt daarin aan het langste eind te trekken. Jurgen Klopp blijft echter niet bij de pakken zitten en wil één van de revelaties van dit seizoen in de Premier League inlijven.

Volgens The Daily Mirror zet Liverpool namelijk in op Adama Traoré. De flankaanvaller van Wolverhampton wordt in de Premier League geprezen door zijn snelheid en kracht. De 24-jarige ploegmaat van Dendoncker zou dan ook niet misstaan in een wedstrijd voor bodybuilding. Vooral Klopp zelf ziet het helemaal zitten in de Spaanse buitenspeler die zijn opleiding genoot bij Barcelona. The Wolves legden twee jaar geleden 20 miljoen euro op tafel bij Middlesbrough voor hem. De krachtpatser heeft nog een verbintenis tot 2023 bij de Engelse subtopper.