Eden Hazard liet meteen zien waartoe hij in staat was: "Zijn allereerste actie bij ons was een rabona"

Eden Hazard verovert gemakkelijk harten. Doet hij dat niet met zijn spel op het veld, dan is het wel door zijn charmes naast het veld.

De vrolijke Waal maakt dan ook overal waar hij komt vrienden. Bij Het Laatste Nieuws blikken ze terug op het begin van Hazard zijn carrière. Aan het woord kom Dimitri Daeselaire, die Hazard leerde kennen bij de nationale jeugdselecties.

Daeseleire was een jaartje ouder dan Eden Hazard, dus zat al wat langer bij de ploeg. Maar hij zal nooit vergeten toen hij de aanvaller voor het eerst zag voetballen. "Het was zijn eerste wedstrijd voor ons en bij zijn allereerste actie deed hij een rabona. Ik dacht dat het weer zo'n showvent was, tot hij de wedstrijd nadien echt alles en iedereen op een hoopje speelde."

En ook Daeseleire kwam goed overeen met Hazard. "Hij is erg grappig, maar ook heel vrijgevig. Al vroeg was hij een grote ster en had hij de grootste sponsorcontracten. Maar daar had hij weinig boodschap aan, hij gaf die dingen van Nike vaak gewoon aan ons."