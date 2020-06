Dan toch geen interesse in Jadon Sancho? Manchester United deed bod van 100 miljoen euro op ander goudhaantje

Manchester United wordt al zeer lang gelinkt aan Jadon Sancho, maar nu lijkt de Engelse topclub het geweer van schouder te veranderen. Ze zouden namelijk een enorm bod gedaan hebben op Ansu Fati, het jonge goudhaantje van FC Barcelona.

Volgens Sport zou Manchester United een bod van 100 miljoen euro gedaan hebben op Ansu Fati, het jonge talent van FC Barcelona. De Catalaanse topclub heeft het bod echter geweigerd en ze laten Fati alleen gaan als de "release clause" van 170 miljoen euro wordt betaald.

Ansu Fati is dit seizoen helemaal ontbolsterd in de Spaanse competitie. De 17-jarige flankaanvaller speelde 24 wedstrijden voor de eerste ploeg van FC Barcelona. Daarin was het Spaanse talent goed voor 5 doelpunten.