Belgische voetbalbond hoopt fans te kunnen ontvangen bij interlands: "Afhankelijk van wat beslist wordt, zullen wij een plan uitwerken"

Binnenkort wachten er enkele zware maanden voor de Rode Duivels. Ze gaan namelijk acht interlands in drie maanden moeten afwerken. De Belgische voetbalbond hoopt dat ze bij deze wedstrijden enkele fans kunnen toelaten.

VTM Nieuws had een interview met Manu Leroy, de communicatiedirecteur van de Belgische voetbalbond. "Het is afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen. Er zijn verschillende scenario's. Er is veel ruimte en afhankelijk van wat beslist wordt, zullen wij een plan uitwerken."

De 8 interlands bestaan uit Nations League-duels en oefenmatchen, maar het is nog niet duidelijk tegen wie de oefenmatchen zullen zijn. "Er zijn contacten, maar het is nog niet duidelijk wat de exacte data zullen zijn. Daarna zal Roberto Martinez zijn whishlist opmaken."