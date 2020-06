Promovendus Deinze presenteert eerste zomeraanwinst: "Fysiek sterke linksbuiten"

KMSK Deinze dwong in de hoogste amateurklasse promotie naar 1B af en wapent zich nu voor profvoetbal. De club heeft nu ook zijn eerste zomeraanwinst beet.

De voorzitter van Deinze kondigde enkele gerichte versterkingen aan en dinsdag werd de eerste gepresenteerd. Bafodé Dansoko ruilt La Louvière Centre, de club degradeert naar tweede amateurklasse, in voor de promovendus.

"Hij maakte indruk tegen Deinze en dat is ons bijgebleven. We zijn hem blijven volgen en hij bevestigde. Hij meet 1m87, is snel, fysiek sterk imponerend en speelt vooral linksbuiten", klonk het op de webstek van de Oost-Vlamingen.

Deinze hoefde geen transfersom te betalen voor Dansoko. De 24-jarige Fransman ging een overeenkomst van twee jaar aan bij de club met optie op een extra jaar.