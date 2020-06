J. Corona is opnieuw dé man van FC Porto, de nieuwe leider in Portugal

Nooit kreeg Jésus Corona zo veel belangstelling als vandaag de dag. De Mexicaanse flankspeler van FC Porto is belangrijk voor zijn club en springt vooral in het oog met zijn naam.

Op 3 juni pikte de Portugese competitie de draad op na een lange onderbreking vanwege corona. En wie scoorde het eerste doelpunt in de Primeira Liga? Jésus Corona van FC Porto. O ironie!

Toeval, uiteraard, maar een week later liet de 27-jarige Mexicaan opnieuw van zich horen. In de partij tegen Maritimo scoorde Corona het enige doelpunt in 90 minuten. Een levensbelangrijke zege voor Porto, dat nu opnieuw de leiding neemt in de Portugese eerste klasse.

Porto wipt over rivaal Benfica, dat zijn start na de coronastop toch wel gemist heeft. Op 4 juni bleven de hoofdstedelingen op een gelijkspel steken tegen laagvlieger Tondela en op 10 juni lieten ze Portimonense, de voorlaatste in de stand, terugkomen tot 2-2 na een 0-2 voorsprong.