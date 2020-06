OFFICIEEL: Supertalent tekent ondanks massale interesse nieuwe verbintenis bij Ajax

In het opleiden van en kansen geven aan jeugdspelers kent Ajax zijn gelijke niet in het huidige Europese voetbal. Die filosofie leverde de Amsterdammers al miljoenen op. De Nederlandse topclub hoort ook met de contractverlenging van één van hun absolute goudhaantjes de kassa in de verte al rinkelen.

Het betreft hier Ryan Gravenberch, een achttienjarige middenvelder. De tiener heeft donderdagmiddag zijn kribbel gezet onder een nieuw driejarig contract bij de Amsterdammers. Gravenberch wordt gezien als één van de absolute goudklompjes. De Nederlander staat in de belangstelling van vele clubs en werd al het hof gemaakt in het verleden door FC Barcelona. De youngster vindt het echter nog te vroeg voor een buitenlands avontuur: "Ik ben er vaak naar gevraagd in de laatste maanden, maar ik heb de mensen om me heen altijd verteld dat ik hier wil blijven", reageert hij op de officiële webstek. Gravenberch debuteerde in september 2018 in de kraker tegen PSV en maakte ondertussen al veertien optredens voor Ajax.